Андрей Ватутин сделал намек на безосновательность слухов о Бруно Кабокло в ЦСКА

Бруно Кабокло вряд ли окажется в ЦСКА.

Вчера европейские инсайдеры сообщили о возможном переходе форварда Бруно Кабокло в ЦСКА . Президент Андрей Ватутин намекнул на необоснованность слухов телеграм-каналу «Перехват».

«Вы же знаете, как мы относимся к комментированию слухов – просто не делаем этого. Но с учетом новогоднего настроения байку по этому поводу все же расскажу.

Уж не знаю, как было на самом деле, но продаю ровно по той цене, что купил. В 90-е в футбольном московском «Динамо» работал главным тренером Адамас Соломонович Голодец, очень колоритный специалист, воспитанник и легенда клуба. Между прочим, именно при нем «Динамо» выиграло бронзу чемпионата России. А в «Коммерсанте» корреспондентом трудился не менее легендарный Дмитрий Воскресенский, в быту Воскрес, тоже очень харизматичный товарищ, которого знала и любила вся спортивная столица.

На какой-то послематчевой пресс-конференции Дима задал вопрос: «Адамас Соломонович, а правда, что «Динамо» планирует приобрести Кристиана Пануччи?» – по тем временам большую звезду итальянского футбола. Голодец подумал и сказал: «А что это такое?» – поделился Ватутин.

В прошлый раз эта история всплывала в связи с безосновательными слухами о переговорах с Руди Фернандесом в 2008 году.