Дэвид Адельман о победе «Денвера» без шести основных игроков: «Одна из самых памятных для меня»

Дэвид Адельман назвал победу в Филадельфии «особенной».

Главный тренер «Денвера» Дэвид Адельман прокомментировал выездную победу в овертайме над «Филадельфией» (125:124 ОТ) без шести основных игроков.

«Наггетс» провели матч без шести из семи лидеров по игровому времени. Встречу пропускали Никола Йокич, Джамал Мюррэй, Аарон Гордон, Кристиан Браун, Кэмерон Джонсон, Тим Хардуэй и Йонас Валанчюнас.

«Так много ребят сегодня вышли из тени, заменив товарищей по команде, и так здорово проявили себя. Одна из самых памятных для меня побед.

Благодаря упорству, самоотдаче и своевременным броскам парни сумели добиться успеха. Пройдет время и, не знаю, лет через 20 они будут пить пиво и обсуждать эту игру», – поделился Адельман.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
Дэвид Адельман
logoФиладельфия
logoНБА
logoДенвер
