Евролига. «Фенербахче» обыграл «Олимпиакос», «Панатинаикос» уступил «Милану» и другие результаты
Сегодня прошли восемь матчей регулярного сезона Евролиги.
Турецкий «Фенербахче» обыграл греческий «Олимпиакос». Греческий «Панатинаикос» не справился с итальянским «Миланом».
Регулярный чемпионат
Положение команд: Валенсия Испания – 14-6, Хапоэль Тель-Авив Израиль – 14-6, Фенербахче Турция – 13-6, Панатинаикос Греция – 12-8, Монако – 13-7, Барселона Испания – 13-7, Олимпиакос Греция – 11-8, Жальгирис Литва – 11-9, Црвена Звезда Сербия – 11-9, Реал Испания – 12-8, Милан Италия – 10-10, Дубай ОАЭ – 9-11, Виртус Италия – 10-10, Маккаби Тель-Авив Израиль – 8-12, Баскония Испания – 6-12, Анадолу Эфес Турция – 6-13, Париж Франция – 6-13, Виллербан Франция – 6-14, Партизан Сербия – 6-14, Бавария Германия – 6-13.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
