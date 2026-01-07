  • Спортс
Евролига. «Фенербахче» обыграл «Олимпиакос», «Панатинаикос» уступил «Милану» и другие результаты

Сегодня прошли восемь матчей регулярного сезона Евролиги.

Турецкий «Фенербахче» обыграл греческий «Олимпиакос». Греческий «Панатинаикос» не справился с итальянским «Миланом».

Евролига

Регулярный чемпионат

Положение команд: Валенсия Испания – 14-6, Хапоэль Тель-Авив Израиль – 14-6, Фенербахче Турция – 13-6, Панатинаикос Греция – 12-8, Монако – 13-7, Барселона Испания – 13-7, Олимпиакос Греция – 11-8, Жальгирис Литва – 11-9, Црвена Звезда Сербия – 11-9, Реал Испания – 12-8, Милан Италия – 10-10, Дубай ОАЭ – 9-11, Виртус Италия – 10-10, Маккаби Тель-Авив Израиль – 8-12, Баскония Испания – 6-12, Анадолу Эфес Турция – 6-13, Париж Франция – 6-13, Виллербан Франция – 6-14, Партизан Сербия – 6-14, Бавария Германия – 6-13.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

