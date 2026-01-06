  • Спортс
  Вучевичу снова не понравился данк в проигранном матче на последних секундах. Яннис потроллил игрока «Буллс»
Видео
1

Вучевичу снова не понравился данк в проигранном матче на последних секундах. Яннис потроллил игрока «Буллс»

Яннис потроллил Николу Вучевича.

Центровой «Чикаго» Никола Вучевич снова негодовал по поводу данка без сопротивления под занавес матча, исход которого был уже решен.

На этот раз черногорец выразил недовольство действиями Ламело Болла из «Хорнетс». В конце декабря похожий эпизод случился в игре с «Бакс», когда неписаное правило нарушил Янниса Адетокумбо.

Перед этим прошел слух, что чикагская команда «совершенно не заинтересована» в приобретении греческого форварда. После матча Вучевич пошутил: «Видимо, Янниса взбесило, что «Буллс» не хотят его выменивать».

Яннис отреагировал на эпизод в комментариях: «Видимо, Ламело «Буллс» тоже не хотят выменивать».

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Larry Brown Sports
