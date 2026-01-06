Вучевичу снова не понравился данк в проигранном матче на последних секундах. Яннис потроллил игрока «Буллс»

Яннис потроллил Николу Вучевича.

Центровой «Чикаго » Никола Вучевич снова негодовал по поводу данка без сопротивления под занавес матча, исход которого был уже решен.

На этот раз черногорец выразил недовольство действиями Ламело Болла из «Хорнетс». В конце декабря похожий эпизод случился в игре с «Бакс», когда неписаное правило нарушил Янниса Адетокумбо .

Перед этим прошел слух, что чикагская команда «совершенно не заинтересована» в приобретении греческого форварда. После матча Вучевич пошутил : «Видимо, Янниса взбесило, что «Буллс» не хотят его выменивать».

Яннис отреагировал на эпизод в комментариях: «Видимо, Ламело «Буллс» тоже не хотят выменивать».