Арбитр Брайан Форте признал голтендинг в эпизоде, вызвавшем гнев Стива Керра, и прокомментировал удаление главного тренера
Судья объяснил удаление Стива Керра.
Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр был удален за 2 технических замечания в начале 4-й четверти проигранного матча с «Клипперс».
Керра разозлил незамеченный арбитрами голтендинг со стороны хозяев.
«Мяч после броска Гэри Пэйтона коснулся щита до касания Джона Коллинза. Должно было быть нарушение правила голтендинга. Но единственный вариант пересмотра – если бы был свисток и запрос «Клипперс». Эпизод случился не в последние 2 минуты матча.
Первый технический фол тренер Керр получил за агрессивное приближение к арбитру с руганью. После этого он продолжил выкрикивать ругательства, пока его удерживал ассистент. Это привело ко второму замечанию», – прокомментировал ситуацию главный судья матча Брайан Форте.
