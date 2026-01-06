Фред Ванвлит: «Есть шанс, что вернусь в этом сезоне. Сказанное не значит, что это обязательно произойдет»

Фред Ванвлит дал надежду поклонникам «Хьюстона».

Разыгрывающий «Рокетс» Фред Ванвлит не исключает, что восстановится после разрыва связки колена раньше запланированного срока и поможет команде уже в текущем сезоне.

«Да, возможно, я вернусь в этом сезоне. Но сказанное не значит, что это обязательно произойдет. Да и вообще, наплевать. Я еще сто раз передумаю за это время.

Еще раз для ясности: я каждый день занимаюсь реабилитацией с целью вернуться в этом сезоне. Но это не значит, что так и будет», – заявил Ванвлит.

31-летний баскетболист получил травму примерно за месяц до начала регулярного чемпионата. Предполагалось, что он пропустит сезон-25/26.