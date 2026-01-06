«Зенит» интересуется возможностью вернуть Ксавьера Муна

Ксавьер Мун может снова оказаться в «Зените».

«Зенит » ищет возможности для укрепления задней линии после ухода Ненада Димитриевича в «Баварию». Основным вариантом является Ксавьер Рэтан-Мэйс из немецкого клуба.

Другим вариантом, по сообщению телеграм-канала «Перехват», является возвращение в Санкт-Петербург защитника Ксавьера Муна .

Мун принял участие в 24 играх предыдущего розыгрыша Единой лиги ВТБ. Его показатели в сезоне-2024/25 составили 13,5 очка, 5 передач, 4 подбора, 1,2 перехвата и 0,5 блок-шота в среднем за встречу.

В прошлом январе защитник получил травму колена и выбыл до конца сезона.

Мун предварительно договорился об участии в канадском чемпионате, который начинается в мае, а в последнее время обсуждал возможность сотрудничества с «Хапоэлем Холон».