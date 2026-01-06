Дрэймонд забавно воспроизвел Ивицу Зубаца после нарушения. Снуп Дог отреагировал на эпизод

Дрэймонд Грин совершил странное телодвижение .

Форвард «Уорриорз» Дрэймонд Грин воспроизвел движения центрового «Клипперс» Ивицы Зубаца после зафиксированного у него нарушения.

Присоединившийся к комментаторам матча рэпер Снуп Дог прокомментировал эпизод.

«Чистое нарушение», – произнес музыкант и рассмеялся после повтора момента.