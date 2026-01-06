Дрэймонд забавно воспроизвел Ивицу Зубаца после нарушения. Снуп Дог отреагировал на эпизод
Дрэймонд Грин совершил странное телодвижение .
Форвард «Уорриорз» Дрэймонд Грин воспроизвел движения центрового «Клипперс» Ивицы Зубаца после зафиксированного у него нарушения.
Присоединившийся к комментаторам матча рэпер Снуп Дог прокомментировал эпизод.
«Чистое нарушение», – произнес музыкант и рассмеялся после повтора момента.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BrickCenter
