  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Джеймс Долан о возможном обмене Янниса: «Не вижу этого. Нам нужно развивать то, что есть, команда может выиграть чемпионат»
2

Джеймс Долан о возможном обмене Янниса: «Не вижу этого. Нам нужно развивать то, что есть, команда может выиграть чемпионат»

Владелец «Никс» о возможном обмене Янниса Адетокумбо.

Владелец «Нью-Йорка» Джеймс Долан заявил, что ничего не знает о возможных переговорах по обмену звезды «Милуоки» Янниса Адетокумбо.

«Нам нравится наша команда прямо сейчас. У ребят есть взаимопонимание. Они все с симпатией относятся друг к другу. Я никогда не видел более сплоченной раздевалки.

В нашей раздевалке много энергии. Леон Роуз всегда может переубедить меня, но я не представляю, что мы вносим в нынешний состав большие изменения, потому что нам нужно продолжать строиться вокруг нынешнего костяка, развивать эту команду. Она может выиграть чемпионат. Я в это верю», – заявил Долан.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: The Score
logoНью-Йорк
Леон Роуз
logoДжеймс Долан
logoЯннис Адетокумбо
logoНБА
logoМилуоки
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Никола Йокич, Энтони Эдвардс и Шэй Гилджес-Александер – в топ-3 лучших игроков 2025 года по версии НБА
2 января, 17:06
Гонка за MVP: Йокич претендует на звание бесценного игрока
17 декабря 2025, 12:30
«Голден Стэйт» и «Миннесота» – в списке претендентов на Янниса Адетокумбо
14 декабря 2025, 10:00
Где окажется Яннис Адетокумбо? Подбираем варианты обмена
12 декабря 2025, 18:50
Главные новости
НБА. «Сан-Антонио» примет «Лейкерс», «Голден Стэйт» встретится с «Милуоки» и другие матчи
вчера, 21:36
Тест про главное баскетбольное открытие 2025 года
вчера, 22:00Тесты и игры
Евролига. 37 очков Андреаса Обста принесли «Баварии» победу над «Басконией», 27 очков Надира Ифи помогли «Парижу» справиться с «Анадолу Эфесом»
вчера, 21:25
Трэй Янг рассматривает «Вашингтон» как предпочтительный вариант для продолжения карьеры
вчера, 20:32
«Бруклин» не станет обсуждать обмен Портера или Клэкстона без включения в сделку незащищенного пика 1-го раунда
вчера, 20:00
«Уорриорз» готовы оставить Джонатана Кумингу в составе, если не получат выгодного предложения
вчера, 19:30
Даг Кристи сохраняет поддержку «Сакраменто», несмотря на плохие результаты команды
вчера, 18:59
В межсезонье «Сакраменто» отказался обменять Зака Лавина в «Атланту» на Трэя Янга (Джейк Фишер)
вчера, 18:16
«Что ты сказал, #####?» Дончич попал тяжелейший трехочковый и вступил в перепалку с болельщиком
вчера, 17:44Видео
На Энтони Дэвиса претендуют «Атланта», «Голден Стэйт», «Милуоки» и «Торонто»
вчера, 16:49
Ко всем новостям
Последние новости
Еврокубок. «Тюрк Телеком» выиграл у «Тренто», «Венеция» обыграла «Клуж» и другие результаты
вчера, 21:10
«Зенит» подпишет контракт с Ксавьером Муном («Перехват»)
вчера, 18:43
Премьер-лига. Женщины. Трипл-дабл Вероники Сазоновой помог курскому «Динамо» обыграть московское, «Надежду» уверенно обыграла МБА и другие результаты
вчера, 16:15
Эргин Атаман: «Если по итогам сезона мы не выиграем Евролигу или чемпионат Греции, я покину Афины»
вчера, 15:40
Владислав Коновалов после поражения от «Енисея»: «Мы – команда открытия имен в этом сезоне и очень неуступчивый соперник для каждого»
вчера, 13:32
«Чикаго» подписал двусторонний контракт с Юки Кавамурой
вчера, 11:11
Тайлер Эннис выбыл до конца сезона из-за разрыва ахиллова сухожилия
вчера, 10:08
Еврокубок. «Бешикташ» обыграл «Ульм», «Цедевита-Олимпия» уступила «Бахчешехиру»
6 января, 20:23
Матч плей-ин Лиги чемпионов с участием «Трапани Шарк» завершился через 7 минут после начала с одним игроком итальянцев на площадке
6 января, 19:15
Бывший игрок НБА и «Химок» Пол Дэвис был удален с трибун в матче NCAA за ругань в адрес арбитра
6 января, 10:15