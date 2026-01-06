Джеймс Долан о возможном обмене Янниса: «Не вижу этого. Нам нужно развивать то, что есть, команда может выиграть чемпионат»
Владелец «Никс» о возможном обмене Янниса Адетокумбо.
Владелец «Нью-Йорка» Джеймс Долан заявил, что ничего не знает о возможных переговорах по обмену звезды «Милуоки» Янниса Адетокумбо.
«Нам нравится наша команда прямо сейчас. У ребят есть взаимопонимание. Они все с симпатией относятся друг к другу. Я никогда не видел более сплоченной раздевалки.
В нашей раздевалке много энергии. Леон Роуз всегда может переубедить меня, но я не представляю, что мы вносим в нынешний состав большие изменения, потому что нам нужно продолжать строиться вокруг нынешнего костяка, развивать эту команду. Она может выиграть чемпионат. Я в это верю», – заявил Долан.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: The Score
