«Денвер» без 6 основных игроков победил «Филадельфию» в гостях (125:124 ОТ), 29 очков на счету Джейлена Пикетта

«Наггетс» одержали волевую победу без игроков стартового состава.

«Денвер » вышел на гостевой матч против «Филадельфии» без 6 из 7 лидеров по игровому времени. Матч пропускали Никола Йокич, Джамал Мюррэй, Аарон Гордон, Кристиан Браун, Кэмерон Джонсон, Тим Хардуэй и Йонас Валанчюнас. «Наггетс» составом из 9 игроков сумели одержать минимальную победу в овертайме – 125:124.

Самым результативным в составе стал 26-летний защитник Джейлен Пикетт, а Брюс Браун забросил решающий лэй-ап в проходе за 5,3 секунды до конца матча.

Пикетт установил личные рекорды по очкам и точным трехочковым. В его активе 29 очков (11 из 20 с игры, 7 из 11 из-за дуги), 5 подборов и 7 передач на 4 потери за 42 минуты на площадке.

Пейтон Уотсон добавил 24 очка (7 из 13 с игры, 2 из 3 из-за дуги, 8 из 10 с линии), 7 подборов, 4 передачи на 6 потерь и 2 блок-шота.