Кевин Дюрэнт после победного броска в матче с «Санз»: «Они сделали меня козлом отпущения за наши общие проблемы»
Кевин Дюрэнт выразил претензии к «Финиксу».
Звезда «Рокетс» Кевин Дюрэнт после победного броска в матче с «Санз» (100:97) признался, что матч с бывшей командой носил для него принципиальный характер.
«Не хочу прозвучать очень драматично, но все же получится именно так. Меня выгнали из «Финикса», и я почувствовал себя козлом отпущения за наши общие проблемы, которые были у команды в прошлом сезоне. Да, было приятно обыграть их и реализовать победный бросок.
Играешь с особым чувством против своей бывшей команды, особенно когда тебя обменивают», – признался Кевин.
На счету Дюрэнта 26 очков, 10 подборов и 4 передачи.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: The Score
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости