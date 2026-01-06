Кевин Дюрэнт после победного броска в матче с «Санз»: «Они сделали меня козлом отпущения за наши общие проблемы»

Кевин Дюрэнт выразил претензии к «Финиксу».

Звезда «Рокетс» Кевин Дюрэнт после победного броска в матче с «Санз» (100:97) признался, что матч с бывшей командой носил для него принципиальный характер.

«Не хочу прозвучать очень драматично, но все же получится именно так. Меня выгнали из «Финикса», и я почувствовал себя козлом отпущения за наши общие проблемы, которые были у команды в прошлом сезоне. Да, было приятно обыграть их и реализовать победный бросок.

Играешь с особым чувством против своей бывшей команды, особенно когда тебя обменивают», – признался Кевин.

На счету Дюрэнта 26 очков, 10 подборов и 4 передачи.