Стив Керр был удален в матче с «Клипперс» за споры с судьями

Стив Керр хотел разобраться с судьями.

Главный тренер «Уорриорз» Стив Керр был удален в четвертой четверти матча с «Клипперс» за споры с арбитрами. 

Керр получил два технических, после чего его пришлось сдерживать игрокам и тренерскому штабу, так как специалист намеревался выразить недовольство судейской бригаде.

Недовольство специалиста вызвал эпизод, когда судьи не зафиксировали голтендинг у «Клипперс» не засчитали его команде 2 очка.

«Голден Стэйт» потерпел выездное поражение – 102:103.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BrickCenter
