Шэй Гилджес-Александер после «-27» в матче с «Хорнетс»: «Мы далеки от того состояния, в котором хотим быть в конце сезона»
Шэй Гилджес-Александер отреагировал на громкое поражение.
Лидер «Тандер» Шэй Гилджес-Александер прокомментировал неожиданные «-27» в матче с «Хорнетс» (97:124).
«После каждого матча мы делаем те же самые вещи. Анализируем ошибки и пытаемся их исправить. Обсуждаем свои сильные стороны и стараемся продолжать их использовать. Сегодня у нас определенно было больше ошибок, чем позитивных моментов. Поэтому обсуждение будет более долгим, чем обычно. Но тем не менее, завтра мы должны проснуться и стать лучше.
Мы далеки от того состояния, в котором хотим быть в конце сезона. Нам нужно значительно улучшить свою игру, если мы хотим достичь своих целей», – поделился действующий MVP НБА.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Fadeaway World
