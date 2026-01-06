Шэй Гилджес-Александер после «-27» в матче с «Хорнетс»: «Мы далеки от того состояния, в котором хотим быть в конце сезона»

Шэй Гилджес-Александер отреагировал на громкое поражение.

Лидер «Тандер» Шэй Гилджес-Александер прокомментировал неожиданные «-27» в матче с «Хорнетс» (97:124).

«После каждого матча мы делаем те же самые вещи. Анализируем ошибки и пытаемся их исправить. Обсуждаем свои сильные стороны и стараемся продолжать их использовать. Сегодня у нас определенно было больше ошибок, чем позитивных моментов. Поэтому обсуждение будет более долгим, чем обычно. Но тем не менее, завтра мы должны проснуться и стать лучше.

Мы далеки от того состояния, в котором хотим быть в конце сезона. Нам нужно значительно улучшить свою игру, если мы хотим достичь своих целей», – поделился действующий MVP НБА .