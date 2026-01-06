«Хорнетс» разгромили «Тандер» (124:97), 28 очков на счету Брэндона Миллера
Брэндон Миллер стал самым результативным в игре с «Оклахомой».
«Тандер» во второй раз в сезоне проиграли 2 матча подряд. «Оклахома» уступила в 5 из 10 последних игр.
«Шарлотт» разгромил действующих чемпионов в гостях со счетом 124:97.
Главным «скорером» стал форвард Брэндон Миллер. В его активе 28 очков, 6 подборов, 2 перехвата и 2 блок-шота. Миллер реализовал 8 из 16 бросков с игры, 7 из 10 трехочковых и 5 из 5 штрафных.
Новичок Кон Книппел добавил 23 очка (8 из 13 с игры, 5 из 7 из-за дуги), 5 подборов и 5 передач при 5 потерях.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети BALLIN HQ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости