«Хорнетс» разгромили «Тандер» (124:97), 28 очков на счету Брэндона Миллера

Брэндон Миллер стал самым результативным в игре с «Оклахомой».

«Тандер» во второй раз в сезоне проиграли 2 матча подряд. «Оклахома» уступила в 5 из 10 последних игр.

«Шарлотт » разгромил действующих чемпионов в гостях со счетом 124:97.

Главным «скорером» стал форвард Брэндон Миллер . В его активе 28 очков, 6 подборов, 2 перехвата и 2 блок-шота. Миллер реализовал 8 из 16 бросков с игры, 7 из 10 трехочковых и 5 из 5 штрафных.

Новичок Кон Книппел добавил 23 очка (8 из 13 с игры, 5 из 7 из-за дуги), 5 подборов и 5 передач при 5 потерях.