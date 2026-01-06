Анферни Саймонс набрал 27 очков в победной игре с «Чикаго», реализовав 8 из 14 дальних попыток

Анферни Саймонс помог «Селтикс» уверенно справиться с «Буллз».

«Бостон » обыграл «Чикаго » на своей площадке – 115:101. Самым результативным в матче стал защитник Анферни Саймонс .

В его активе 27 очков за 27 минут на площадке со скамейки запасных. Саймонс реализовал 9 из 16 бросков с игры и 8 из 14 из-за дуги.

Со стороны «Буллз» отличился форвард Матас Бузелис , набравший 26 очков (9 из 12 с игры, 3 из 4 из-за дуги, 5 из 6 с линии).