26+10 и точная «трешка» Кевина Дюрэнта в концовке принесли «Хьюстону» победу в игре с «Финиксом»

Кевин Дюрэнт принес «Рокетс» победу над своей бывшей командой.

«Хьюстон» одержал трудную победу над «Финиксом» на своей арене – 100:97. Форвард Кевин Дюрэнт стал самым результативным в своей команде.

На его счету 26 очков, 10 подборов, 4 передачи при 1 потере и 1 блок-шот. Дюрэнт реализовал 9 из 21 броска с игры, 2 из 12 трехочковых и 6 из 6 штрафных.

Точный дальний бросок форварда за 1,1 секунды до конца матча принес его команде победу.

Защитник «Финикса» Девин Букер набрал 27 очков (9 из 20 с игры, 2 из 5 из-за дуги, 7 из 8 с линии).

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети NBA Performances
