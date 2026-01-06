26+10 и точная «трешка» Кевина Дюрэнта в концовке принесли «Хьюстону» победу в игре с «Финиксом»
Кевин Дюрэнт принес «Рокетс» победу над своей бывшей командой.
«Хьюстон» одержал трудную победу над «Финиксом» на своей арене – 100:97. Форвард Кевин Дюрэнт стал самым результативным в своей команде.
На его счету 26 очков, 10 подборов, 4 передачи при 1 потере и 1 блок-шот. Дюрэнт реализовал 9 из 21 броска с игры, 2 из 12 трехочковых и 6 из 6 штрафных.
Точный дальний бросок форварда за 1,1 секунды до конца матча принес его команде победу.
Защитник «Финикса» Девин Букер набрал 27 очков (9 из 20 с игры, 2 из 5 из-за дуги, 7 из 8 с линии).
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети NBA Performances
