Вембаньяма принял участие в двусторонней игре и выразил желание отправиться на матч в Мемфис

Вембаньяма близок к возвращению в состав «Сперс».

Центровой «Сан-Антонио » Виктор Вембаньяма принял участие в двусторонней игре в формате 5 на 5 накануне выездного матча против «Мемфиса ».

Француз сам выразил желание отправиться с командой в Теннесси. Встреча с «Гризлис» состоится во вторник.

Вембаньяма пропустил два последних матча из-за повреждения колена.