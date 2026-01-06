Вембаньяма принял участие в двусторонней игре и выразил желание отправиться на матч в Мемфис
Вембаньяма близок к возвращению в состав «Сперс».
Центровой «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма принял участие в двусторонней игре в формате 5 на 5 накануне выездного матча против «Мемфиса».
Француз сам выразил желание отправиться с командой в Теннесси. Встреча с «Гризлис» состоится во вторник.
Вембаньяма пропустил два последних матча из-за повреждения колена.
