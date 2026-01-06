Видео
7

Дрэймонд Грин раскритиковал Пула за его реакцию на драку с участием одноклубника

Дрэймонд Грин раскритиковал Джордана Пула .

Форвард «Уорриорз» Дрэймонд Грин считает, что его бывший одноклубник Джордан Пул неправильно отреагировал на драку во время матча «Пеликанс» – «Санз» с участием Хосе Альварадо и Марка Уильямса.

Находившийся рядом с Альварадо и Уильямсом экс-игрок «Голден Стэйт» лишь изобразил недоумение. Грин во время подкаста повторил это выражение на лице защитника.

«Если бы я с кем-то дрался, а мой товарищ стоял позади и смотрел бы на происходящее с этим вот выражением... ну такое. Дэвид Уэст всегда учил нас, что если на площадке происходит нечто, то мы должны быть в гуще событий. Потому что никто не знает, что может произойти дальше. Я не говорю, что нужно было включаться в драку самому, но нельзя оставаться безучастным.

Как говорил Дэвид Уэст, если с одноклубником что-то происходит, то ты должен быть рядом», – считает Грин.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: NBA Central
logoДэвид Уэст
logoНБА
logoДжордан Пул
logoНовый Орлеан
logoДрэймонд Грин
logoГолден Стэйт
logoХосе Альварадо
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Дрэймонд Грин получил удаление в матче с «Ютой» за споры с судьями
4 января, 04:50Видео
Стив Керр объяснил истоки перепалки с Дрэймондом Грином: «Это было недоразумение»
2 января, 15:01
«Этого не случится». Рич Пол опроверг слухи о возможном объединении Леброна Джеймса и Стефена Карри
1 января, 20:54
Стив Керр: «Наша атака заметно улучшилась. Шесть матчей подряд мы набираем 120 очков или больше»
1 января, 10:28
Джордан Пул испортил решающую атаку, пытаясь заработать фол на трехочковом
30 декабря 2025, 07:37Видео
Главные новости
НБА. «Сан-Антонио» примет «Лейкерс», «Голден Стэйт» встретится с «Милуоки» и другие матчи
вчера, 21:36
Тест про главное баскетбольное открытие 2025 года
вчера, 22:00Тесты и игры
Евролига. 37 очков Андреаса Обста принесли «Баварии» победу над «Басконией», 27 очков Надира Ифи помогли «Парижу» справиться с «Анадолу Эфесом»
вчера, 21:25
Трэй Янг рассматривает «Вашингтон» как предпочтительный вариант для продолжения карьеры
вчера, 20:32
«Бруклин» не станет обсуждать обмен Портера или Клэкстона без включения в сделку незащищенного пика 1-го раунда
вчера, 20:00
«Уорриорз» готовы оставить Джонатана Кумингу в составе, если не получат выгодного предложения
вчера, 19:30
Даг Кристи сохраняет поддержку «Сакраменто», несмотря на плохие результаты команды
вчера, 18:59
В межсезонье «Сакраменто» отказался обменять Зака Лавина в «Атланту» на Трэя Янга (Джейк Фишер)
вчера, 18:16
«Что ты сказал, #####?» Дончич попал тяжелейший трехочковый и вступил в перепалку с болельщиком
вчера, 17:44Видео
На Энтони Дэвиса претендуют «Атланта», «Голден Стэйт», «Милуоки» и «Торонто»
вчера, 16:49
Ко всем новостям
Последние новости
Еврокубок. «Тюрк Телеком» выиграл у «Тренто», «Венеция» обыграла «Клуж» и другие результаты
вчера, 21:10
«Зенит» подпишет контракт с Ксавьером Муном («Перехват»)
вчера, 18:43
Премьер-лига. Женщины. Трипл-дабл Вероники Сазоновой помог курскому «Динамо» обыграть московское, «Надежду» уверенно обыграла МБА и другие результаты
вчера, 16:15
Эргин Атаман: «Если по итогам сезона мы не выиграем Евролигу или чемпионат Греции, я покину Афины»
вчера, 15:40
Владислав Коновалов после поражения от «Енисея»: «Мы – команда открытия имен в этом сезоне и очень неуступчивый соперник для каждого»
вчера, 13:32
«Чикаго» подписал двусторонний контракт с Юки Кавамурой
вчера, 11:11
Тайлер Эннис выбыл до конца сезона из-за разрыва ахиллова сухожилия
вчера, 10:08
Еврокубок. «Бешикташ» обыграл «Ульм», «Цедевита-Олимпия» уступила «Бахчешехиру»
6 января, 20:23
Матч плей-ин Лиги чемпионов с участием «Трапани Шарк» завершился через 7 минут после начала с одним игроком итальянцев на площадке
6 января, 19:15
Бывший игрок НБА и «Химок» Пол Дэвис был удален с трибун в матче NCAA за ругань в адрес арбитра
6 января, 10:15