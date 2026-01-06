Дрэймонд Грин раскритиковал Пула за его реакцию на драку с участием одноклубника

Дрэймонд Грин раскритиковал Джордана Пула .

Форвард «Уорриорз» Дрэймонд Грин считает, что его бывший одноклубник Джордан Пул неправильно отреагировал на драку во время матча «Пеликанс» – «Санз» с участием Хосе Альварадо и Марка Уильямса.

Находившийся рядом с Альварадо и Уильямсом экс-игрок «Голден Стэйт » лишь изобразил недоумение. Грин во время подкаста повторил это выражение на лице защитника.

«Если бы я с кем-то дрался, а мой товарищ стоял позади и смотрел бы на происходящее с этим вот выражением... ну такое. Дэвид Уэст всегда учил нас, что если на площадке происходит нечто, то мы должны быть в гуще событий. Потому что никто не знает, что может произойти дальше. Я не говорю, что нужно было включаться в драку самому, но нельзя оставаться безучастным.

Как говорил Дэвид Уэст, если с одноклубником что-то происходит, то ты должен быть рядом», – считает Грин.