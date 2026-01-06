Видео
Кейд Каннингем оформил дабл-дабл (29+13) в разгромной победе над «Никс»

Кейд Каннингем укрепил позиции «Пистонс» на Востоке.

«Детройт» разгромил прямых конкурентов из Нью-Йорка в домашнем матче – 121:90. Лучшим в составе хозяев стал разыгрывающий Кейд Каннингем.

На счету защитника 29 очков, 13 передач на 5 потерь, 3 подбора, 1 перехват и 2 блок-шота. Каннингем реализовал 11 из 17 бросков с игры, 3 из 4 трехочковых и 4 из 5 штрафных.

Разыгрывающий «Нью-Йорка» Джейлен Брансон ответил 25 очками (10 из 21 с игры, 2 из 6 из-за дуги) при 6 потерях с 0 передач.

