Антон Юдин может стать главным тренером «Уралмаша»

«Уралмаш» готовится к смене главного тренера.

«Уралмаш », занявший 5-е место по итогам прошлой «регулярки», пока идет 7-м в нынешнем чемпионате России с результатом 6-12 и серией из 6 поражений подряд.

По сообщению телеграм-канала «Перехват», клуб может в ближайшее время сменить главного тренера. Главным претендентом на место Ростислава Вергуна является Антон Юдин, только что покинувший «Локомотив-Кубань ».

Юдин и Евгений Пашутин были среди целей екатеринбургского клуба этим летом, но оба перехода не состоялись.