Джеймс Долан о «Никс» в сезоне-25/26: «Хотим попасть в финал, а затем рассчитываем его выиграть»

Владелец «Никс» ответил на ключевые вопросы о клубе.

Владелец «Никс» Джеймс Долан в редком для себя интервью рассказал о решении расстаться с главным тренером Томом Тибодо и поделился ожиданиями от команды в сезоне-25/26.

«Весь прошлый год мы обсуждали с Томом, куда хотим двигаться дальше. Он признавал, что отличается упрямством, но при этом говорил о том, что он прав.

Команда построена под Тома Тибодо. Он создал костяк. Мы пробились достаточно далеко в прошлом сезоне, поэтому нужно отдать Тому должное. Но мы пришли к определенному выводу о том, как хотим организовать команду, и это означало, что нам нужно развиваться, выходя за рамки старых традиционных тренерских формул.

Не скажу, что с Томом Тибодо нельзя выиграть титул; я просто не знаю, так это или нет. Но если вы хотите построить конкурентоспособную команду, которая будет бороться за титул на долгосрочной основе, вам нужен кто-то, кто гораздо больше настроен на сотрудничество и коллаборацию. Все это не отменяет того, что Том – отличный тренер. Он должен снова получить место в НБА.

Ожидания от сезона? Я бы сказал, что мы хотим попасть в финал и должны его выиграть. Это спорт, может случиться что угодно. Выйти в финал – это то, что мы обязаны сделать. Выиграть в финале – наша цель», – заявил Долан.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
