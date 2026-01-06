«Индиана» отчислила центрового Тони Брэдли
Тони Брэдли покинул «Пэйсерс».
«Индиана» отчислила центрового Тони Брэдли. Контракт баскетболиста не был гарантирован.
Брэдли начал сотрудничество с «Пэйсерс» в конце прошлого чемпионата на краткосрочных соглашениях. В этом сезоне он провел 29 матчей за команду, набирая 3,9 очка и 2,6 подбора за 10,7 минуты в среднем.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Майкла Скотто
