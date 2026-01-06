Тони Брэдли покинул «Пэйсерс».

«Индиана » отчислила центрового Тони Брэдли . Контракт баскетболиста не был гарантирован.

Брэдли начал сотрудничество с «Пэйсерс» в конце прошлого чемпионата на краткосрочных соглашениях. В этом сезоне он провел 29 матчей за команду, набирая 3,9 очка и 2,6 подбора за 10,7 минуты в среднем.