Президент «Милуоки» покидает клуб после 12 лет в должности

У «Бакс» будет новый президент.

Питер Фейгин уходит с поста президента «Милуоки» после 12 лет работы. Управленец курировал коммерческие операции команды.

Джош Глессинг, ранее работавший руководителем отдела стратегии и развития в Haslam Sports Group, займет место Фейгина. В течение следующих нескольких месяцев, пока будет проходить переходный период, они будут работать совместно.

Фейгин присоединился к «Бакс» в 2014 году и управлял организацией в важные моменты ее истории – во время открытия новой арены Fiserv Forum в 2018-м, а также в чемпионском сезоне-20/21.