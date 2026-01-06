«Вашингтон» обсуждает обмен Трэя Янга, предложение строится вокруг контракта Си Джей Макколлума

Трэй Янг стал целью «Уизардс».

По сообщению инсайдера Марка Стейна, «Вашингтон» всерьез претендует на разыгрывающего «Атланты» Трэя Янга.

Основным элементом в сделке является истекающий контракт защитника Си Джей Макколлума на 30,6 миллиона. Остальные детали возможного обмена пока не известны.

«Хоукс» активно рассматривают возможности по трансферу Янга, который также не против смены клуба.