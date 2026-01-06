Джеймс Харден пропускает третий в сезоне матч. Звезду «Клипперс» беспокоит плечо

Джеймс Харден пропускает третий в сезоне матч.

Защитник «Клипперс » Джеймс Харден не вышел на матч против «Уорриорз» в понедельник.

36-летний баскетболист испытывал дискомфорт в правом плече и после участия в разминке был исключен из состава. Это всего лишь третья игра, которую он пропустил в этом сезоне.

Харден набирает в среднем 25,7 очка – его лучший результат с сезона-19/20, когда он лидировал в НБА по результативности. Звездный ветеран занимает седьмое место в НБА по передачам (8,0) и делит 10-е место по игровому времени (35,4 минуты).

«Это определенно связано с усталостью, со всеми теми нагрузками, которые ему приходилось нести в атаке, когда Кавай отсутствовал», – сказал главный тренер калифорнийцев Тайрон Лю перед матчем.