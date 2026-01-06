«Атланта» и Трэй Янг совместно ищут варианты обмена игрока

Четырехкратный участник Матча звезд Трэй Янг и его агенты работают с «Атлантой» над обменом, сообщает ESPN со ссылкой на источники.

Представители Янга и генеральный менеджер «Хоукс» Онси Салех начали конструктивные переговоры на прошлой неделе, чтобы найти новую команду для разыгрывающего.

Стороны поддерживают диалог о будущем баскетболиста в течение последних нескольких месяцев – с тех пор, как клуб решил не предлагать 27-летнему плеймейкеру продление контракта. У Янга осталось суммарно 95 миллионов долларов по контракту на этот и следующий сезоны, с опцией игрока в межсезонье.

Янг был лицом организации с момента выбора на драфте в 2018 году и является лучшим в ее истории по количеству трехочковых попаданий и результативных передач. За восемь лет он трижды выводил «Атланту» в плей-офф, включая выход в финал Восточной конференции в 2021 году.

В этом сезоне Янг из-за травм принял участие всего в 10 матчах. В 27 играх без Трэя у «Хоукс» 15 побед при 12 поражениях, тогда как с ним в составе – 2 победы и 8 поражений.