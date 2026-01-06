9

«Атланта» и Трэй Янг совместно ищут варианты обмена игрока

Четырехкратный участник Матча звезд Трэй Янг и его агенты работают с «Атлантой» над обменом, сообщает ESPN со ссылкой на источники.

Представители Янга и генеральный менеджер «Хоукс» Онси Салех начали конструктивные переговоры на прошлой неделе, чтобы найти новую команду для разыгрывающего.

Стороны поддерживают диалог о будущем баскетболиста в течение последних нескольких месяцев – с тех пор, как клуб решил не предлагать 27-летнему плеймейкеру продление контракта. У Янга осталось суммарно 95 миллионов долларов по контракту на этот и следующий сезоны, с опцией игрока в межсезонье.

Янг был лицом организации с момента выбора на драфте в 2018 году и является лучшим в ее истории по количеству трехочковых попаданий и результативных передач. За восемь лет он трижды выводил «Атланту» в плей-офф, включая выход в финал Восточной конференции в 2021 году.

В этом сезоне Янг из-за травм принял участие всего в 10 матчах. В 27 играх без Трэя у «Хоукс» 15 побед при 12 поражениях, тогда как с ним в составе – 2 победы и 8 поражений.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
logoНБА
logoТрэй Янг
logoАтланта
возможные переходы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Журналист SI Крис Мэнникс: «Даллас» активно пытается получить у «Атланты» пик «Пеликанс» 2026 года»
4 января, 17:22
Стэйси Кинг: «Владелец «Атланты» любит Янга. Трэй никуда не уйдет»
2 января, 14:42
«Не защищается, не подбирает, с ним терпеть не могут играть». В НБА критически относятся к обмену Трэя Янга
31 декабря 2025, 15:59
Журналист ESPN Тим Макмэн: «Даллас» пытается организовать обмен Дэвиса в «Атланту», при этом Янг в сделку не войдет»
30 декабря 2025, 17:39
Главные новости
НБА. «Сан-Антонио» примет «Лейкерс», «Голден Стэйт» встретится с «Милуоки» и другие матчи
вчера, 21:36
Тест про главное баскетбольное открытие 2025 года
вчера, 22:00Тесты и игры
Евролига. 37 очков Андреаса Обста принесли «Баварии» победу над «Басконией», 27 очков Надира Ифи помогли «Парижу» справиться с «Анадолу Эфесом»
вчера, 21:25
Трэй Янг рассматривает «Вашингтон» как предпочтительный вариант для продолжения карьеры
вчера, 20:32
«Бруклин» не станет обсуждать обмен Портера или Клэкстона без включения в сделку незащищенного пика 1-го раунда
вчера, 20:00
«Уорриорз» готовы оставить Джонатана Кумингу в составе, если не получат выгодного предложения
вчера, 19:30
Даг Кристи сохраняет поддержку «Сакраменто», несмотря на плохие результаты команды
вчера, 18:59
В межсезонье «Сакраменто» отказался обменять Зака Лавина в «Атланту» на Трэя Янга (Джейк Фишер)
вчера, 18:16
«Что ты сказал, #####?» Дончич попал тяжелейший трехочковый и вступил в перепалку с болельщиком
вчера, 17:44Видео
На Энтони Дэвиса претендуют «Атланта», «Голден Стэйт», «Милуоки» и «Торонто»
вчера, 16:49
Ко всем новостям
Последние новости
Еврокубок. «Тюрк Телеком» выиграл у «Тренто», «Венеция» обыграла «Клуж» и другие результаты
вчера, 21:10
«Зенит» подпишет контракт с Ксавьером Муном («Перехват»)
вчера, 18:43
Премьер-лига. Женщины. Трипл-дабл Вероники Сазоновой помог курскому «Динамо» обыграть московское, «Надежду» уверенно обыграла МБА и другие результаты
вчера, 16:15
Эргин Атаман: «Если по итогам сезона мы не выиграем Евролигу или чемпионат Греции, я покину Афины»
вчера, 15:40
Владислав Коновалов после поражения от «Енисея»: «Мы – команда открытия имен в этом сезоне и очень неуступчивый соперник для каждого»
вчера, 13:32
«Чикаго» подписал двусторонний контракт с Юки Кавамурой
вчера, 11:11
Тайлер Эннис выбыл до конца сезона из-за разрыва ахиллова сухожилия
вчера, 10:08
Еврокубок. «Бешикташ» обыграл «Ульм», «Цедевита-Олимпия» уступила «Бахчешехиру»
6 января, 20:23
Матч плей-ин Лиги чемпионов с участием «Трапани Шарк» завершился через 7 минут после начала с одним игроком итальянцев на площадке
6 января, 19:15
Бывший игрок НБА и «Химок» Пол Дэвис был удален с трибун в матче NCAA за ругань в адрес арбитра
6 января, 10:15