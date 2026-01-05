«Милуоки» предложил «Сакраменто» Кайла Кузму и Бобби Портиса в обмен на Зака Лавина
«Бакс» и «Кингс» провели переговоры по сделке с участием Лавина.
Как сообщает инсайдер Эван Сайдери, «Милуоки» и «Сакраменто» недавно провели предварительные переговоры об обмене, центральной фигурой которых стал звездный защитник «королей» Зак Лавин.
В обсуждаемой структуре сделки «Бакс» отправили бы форвардов Кайла Кузму и Бобби Портиса в «Сакраменто».
Однако, по имеющейся информации, «Кингс» твердо настаивают на том, чтобы пик первого раунда «Бакс» 2031 года был включен в сделку. Учитывая неопределенность в долгосрочном будущем Янниса Адетокумбо, «Милуоки» не спешит расставаться с этим выбором на драфте.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
