Норман Пауэлл считает себя достойным Матча всех звезд: «Мои коллеги по лиге говорят мне, что я игрок уровня Матча»

Пауэлл хочет попасть на Матч всех звезд.

После победного матча против «Нового Орлеана» (125:106), в котором защитник «Майами » Норман Пауэлл набрал 34 очка, он отметил свою уверенность в том, что достоин впервые в карьере попасть на Матч всех звезд.

«Я определенно заслуживаю этого. В прошлом году я научился не зацикливаться на том, попаду я или нет. Но я хочу попасть. Думаю, что заслуживаю. Мои коллеги по лиге после игр и в других ситуациях говорят мне, что я игрок уровня Матча и что я должен быть там. Надеюсь, в этом году это произойдет.

Моя цель – выходить на паркет, побеждать, демонстрировать всю свою упорную работу и предоставить болельщикам и тренерам принять решение. Не знаю, насколько велика роль медиа. Знаю, что система голосования менялась с годами, но мой путь – выходить и помогать команде побеждать.

Я действительно верю, что я – игрок уровня Матча всех звезд. Я всегда видел себя таким, и это то, к чему я всегда стремился в своей карьере», – заявил Пауэлл.

32-летний защитник демонстрирует блестящую игру в текущем сезоне, устанавливая карьерные рекорды по большинству показателей: очкам (24,4 в среднем), подборам (3,8) и передачам (2,7) при 48,8% реализации бросков с игры и 42,1% с трехочковой дистанции.