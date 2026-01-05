Демаркус Казинс, «не моргнув глазом», обменял бы Остина Ривза на Диллона Брукса: «Он меняет культуру и знает, как побеждать»

Казинс легко предпочел бы Брукса Ривзу.

«Лейкерс» находятся в поисках надежного игрока, способного забивать трехочковые и защищаться, и одним из имен, всплывших в слухах перед дедлайном 5 февраля, стал форвард «Финикса » Диллон Брукс .

Четырехкратный участник Матча всех звезд НБА Демаркус Казинс считает, что «Лейкерс » следует рассмотреть возможность обмена Остина Ривза – который в настоящее время является их третьей атакующей опцией после Леброна Джеймса и Луки Дончича – на Брукса.

«Обменял бы Ривза на Брукса, не моргнув глазом. Он меняет культуру в команде и знает, как побеждать. Брукс – это именно то, что нужно «Лейкерс» прямо сейчас. Вы получаете сильного двустороннего игрока в обмен на того, кто показывает себя только в атаке. Почему бы не провернуть такую сделку?» – заявил Казинс.

27-летний Ривз проводит лучший сезон карьеры, набирая в среднем 26,6 очка (50,7 с игры, 36,5% из-за дуги), 5,2 подбора и 6,3 передачи за игру.

Однако и для Брукса, которому 29 лет, нынешний розыгрыш чемпионата является самым результативным: 21,4 очка (46,1% с игры, 34,3% из-за дуги), 3,1 подбора и 1,7 передачи.