НБА. 29+13 Каннингема помогли «Детройту» крупно обыграть «Нью-Йорк», «Шарлотт» разгромил «Оклахому» с разницей в 27 очков и другие результаты
6 января в рамках регулярного чемпионата НБА прошли восемь матчей.
«Детройт» разгромил «Нью-Йорк» в матче лидеров Восточной конференции.
«Клипперс» обыграли «Голден Стэйт» с минимальной разницей в счете.
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
