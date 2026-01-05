Деандре Эйтон: «Большие» не могут «кормить» сами себя»

Эйтон: «Большие» не могут «кормить» сами себя.

После того как в субботу Деандре Эйтон провел всю четвертую четверть на скамейке запасных и в итоге набрал всего 4 очка и 6 подборов, главный тренер «Лейкерс» Джей Джей Редик сказал журналистам, что центровой был «разочарован» своей ограниченной ролью. Перед сегодняшним матчем с «Мемфисом» (победа 120:114) Редик заявил, что «озерники» планировали активнее задействовать Эйтона в атаке с самого начала.

«Большие» не могут «кормить» сами себя», – сказал Эйтон после матча. – Я просто стараюсь изо всех сил делать то, что могу, чтобы приносить пользу своей энергией, и доверяю разыгрывающим, которые найдут меня передачей».

«Лейкерс» разыграли первую комбинацию матча на Эйтона, и он набрал очки, исполнив крюк с разворота. Пару минут спустя Лука Дончич нашел врывающегося под кольцо Эйтона пасом, и тот завершил атаку данком через центрового «Мемфиса» Джарена Джексона-младшего.

По итогам встречи Эйтон набрал 15 очков при 6 из 8 с игры, сделал 8 подборов и 3 блок-шота, а также помог «Лейкерс» ограничить процент попаданий «Гриззлис» во второй половине до 36,2%.