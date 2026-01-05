Леброн Джеймс: В моей игре нет слабых мест.

После победы над «Мемфисом» со счетом 120:114 звездный форвард «Лейкерс » Леброн Джеймс открыто признал изменение своей роли и подчеркнул, что ему не нужно постоянно контролировать мяч, чтобы быть эффективным.

«Просто я – всесторонне развитый баскетболист. В моей игре нет слабых мест. Это помогает делать все, что нужно команде для победы», – заявил Джеймс.

С приходом Луки Дончича произошла заметная перемена в атакующем подходе Джеймса, который утвердился в роли второй атакующей опции. Текущий сезон отражает эту адаптацию: у 41-летнего форварда самый низкий процент задействования в карьере, а его средние показатели составляют 21,2 очка, 5,2 подбора и 6,7 передачи за игру.