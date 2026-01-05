«Сакраменто» лишился Кигана Мюррэя и Кеона Эллиса из-за травм

Мюррэй и Эллис получили повреждения.

Основной форвард «Сакраменто » Киган Мюррэй и запасной защитник Кеон Эллис были вынуждены покинуть матч против «Милуоки» из-за травм.

Мюррэй получил повреждение левого голеностопа в конце третьей четверти. Ему помогли покинуть площадку, и он больше не вернулся в игру. 25-летний игрок только недавно восстановился после растяжения икроножной мышцы. Форвард пропустил начало сезона, восстанавливаясь от разрыва связки на большом пальце левой руки.

Эллис покинул площадку, отыграв всего пять минут. Позже было объявлено, что защитник не сможет продолжить встречу из-за травмы большого пальца левой руки.

В то же время звездный защитник Зак Лавин, пропускавший матчи из-за травмы голеностопа, вернулся в строй и набрал 20 очков за 36 минут на паркете.