Тайрик Джонс перешел из «Партизана» в «Олимпиакос», подписав соглашение на 2,5 года
Джонс официально стал игроком «Олимпиакоса».
«Олимпиакос» официально подтвердил подписание контракта с американским центровым «Партизана» Тайриком Джонсом (28 лет, 206 см). Соглашение рассчитано на 2,5 года.
Как сообщает Telesport, «Партизан» получит от греческого клуба отступные в размере 500000 евро, поскольку Джонс был связан контрактом с сербским клубом до 2027 года.
Джонс был одним из самых результативных игроков «Партизана» в текущем сезоне, набирая в среднем 10,7 очка и 6,1 подбора в 17 матчах Евролиги.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: официальный сайт «Олимпиакоса»
