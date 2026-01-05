Ненад Димитриевич и «Бавария» заключили контракт по схеме 1+1

Димитриевич присоединился к «Баварии».

Мюнхенская «Бавария » официально объявила о заключения соглашения с разыгрывающим Ненадом Димитриевичем (27 лет, 190 см). Контракт рассчитан до конца текущего сезона с опцией продления еще на год.

MVP Единой лиги ВТБ 2024 вернулся в российский чемпионат после сезона в «Милане» и принял участие в 10 матчах «Зенита», набирая в среднем 11,5 очка, 2,9 подбора и 5,7 передачи за 24 минуты на паркете.

Отметим, что «Зенит » объявил уход Димитриевича как аренду до конца сезона.