Ненад Димитриевич и «Бавария» заключили контракт по схеме 1+1
Димитриевич присоединился к «Баварии».
Мюнхенская «Бавария» официально объявила о заключения соглашения с разыгрывающим Ненадом Димитриевичем (27 лет, 190 см). Контракт рассчитан до конца текущего сезона с опцией продления еще на год.
MVP Единой лиги ВТБ 2024 вернулся в российский чемпионат после сезона в «Милане» и принял участие в 10 матчах «Зенита», набирая в среднем 11,5 очка, 2,9 подбора и 5,7 передачи за 24 минуты на паркете.
Отметим, что «Зенит» объявил уход Димитриевича как аренду до конца сезона.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: официальный сайт «Баварии»
