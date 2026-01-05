1

Матч между «Реалом» и «Маккаби Тель-Авив» пройдет без зрителей

Болельщики не смогут посмотреть игру «Реала» и «Маккаби» из арены.

«Реал» объявил, что матч Евролиги против «Маккаби Тель-Авив», запланированный на 8 января, пройдет без зрителей.

Такое решение было принято после того, как Государственная комиссия по борьбе с насилием, расизмом, ксенофобией и нетерпимостью в спорте присвоила матчу высокий уровень риска. Следуя этому решению, «Реал» принял рекомендацию Национальной полиции.

Все уже купленные болельщиками билеты будут возвращены автоматически и немедленно, от покупателей не требуется никаких дополнительных действий.

«Реал» в настоящее время занимает 10-е место в турнирной таблице Евролиги с результатом 11-8, в то время как «Маккаби» находится на 14-й позиции с показателем 8-11.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: официальный сайт «Реала»
