Матч между «Реалом» и «Маккаби Тель-Авив» пройдет без зрителей
Болельщики не смогут посмотреть игру «Реала» и «Маккаби» из арены.
«Реал» объявил, что матч Евролиги против «Маккаби Тель-Авив», запланированный на 8 января, пройдет без зрителей.
Такое решение было принято после того, как Государственная комиссия по борьбе с насилием, расизмом, ксенофобией и нетерпимостью в спорте присвоила матчу высокий уровень риска. Следуя этому решению, «Реал» принял рекомендацию Национальной полиции.
Все уже купленные болельщиками билеты будут возвращены автоматически и немедленно, от покупателей не требуется никаких дополнительных действий.
«Реал» в настоящее время занимает 10-е место в турнирной таблице Евролиги с результатом 11-8, в то время как «Маккаби» находится на 14-й позиции с показателем 8-11.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: официальный сайт «Реала»
