ЦСКА является фаворитом на подписание Бруно Кабокло

Кабокло может продолжить карьеру в России.

По информации инсайдера Маттео Андреани, бразильский форвард Бруно Кабокло больше не будет выступать за «Хапоэль Тель-Авив ».

Клуб ищет варианты для перехода игрока, и, согласно Андреани, московский ЦСКА является главным кандидатом на его приобретение. Также в числе заинтересованных называются греческие АЕК и ПАОК.

Кабокло не играл в текущем сезоне, восстанавливаясь после травмы. В прошлом розыгрыше Еврокубка 30-летний форвард принял участие в 23 матчах (4 в старте), набирая в среднем 7,4 очка и 3,7 подбора за 17 минут на паркете.