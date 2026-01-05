Тони Джекири присоединился к «Партизану»
Джекири продолжит карьеру в Сербии.
Белградский «Партизан» официально объявил о заключении соглашения с центровым Тони Джекири (31 год, 212 см).
Джекири недавно покинул состав московского ЦСКА, разорвав контракт по согласию сторон. В текущем сезоне Единой лиги ВТБ, который был для центрового третьим за московский клуб, он принял участие в 11 матчах, набирая в среднем 7,7 очка, 4,7 подбора и 1,1 передачи за 19 минут на паркете.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: официальный сайт «Партизана»
