Тони Джекири присоединился к «Партизану»

Джекири продолжит карьеру в Сербии.

Белградский «Партизан » официально объявил о заключении соглашения с центровым Тони Джекири (31 год, 212 см).

Джекири недавно покинул состав московского ЦСКА , разорвав контракт по согласию сторон. В текущем сезоне Единой лиги ВТБ, который был для центрового третьим за московский клуб, он принял участие в 11 матчах, набирая в среднем 7,7 очка, 4,7 подбора и 1,1 передачи за 19 минут на паркете.