Дэвид Адельман: «От обмена Майкла Портера выиграли все. Думаю, мы задействовали его правильно. Уверен, он со мной полностью не согласится»

Адельман: От обмена Портера выиграли все.

Главный тренер «Денвера » Дэвид Адельман выразил свои мысли по поводу форварда Майкла Портера , который в межсезонье был обменян из «Наггетс» в «Нетс».

«В «Бруклине » он получил много свободы, и я думаю, что от этого обмена выиграли все. С нами он стал чемпионом, будучи одной из главных причин, почему нам это удалось. Сегодня мы обсуждали «Нетс», и первой моей мыслью был пятый матч финала НБА 2023 года, который мы выиграли.

Я думаю, мы задействовали его правильно. Уверен, он со мной полностью не согласится, и это нормально. Но мы выиграли много матчей таким образом. Здорово видеть, что у него сейчас больше свободы под руководством Жорди Фернандеса », – сказал Адельман.

«Наггетс» обменяли Портера и пик первого раунда драфта 2032 года в «Нетс» на Кэма Джонсона. Этот шаг позволил Портеру раскрыть свой потенциал бомбардира. В текущем сезоне он набирает в среднем карьерные максимумы: 25,9 очка, 7,6 подбора и 3,4 передачи.

С другой стороны, уход Портера дал «Денверу» больше финансовой гибкости, позволившей приобрести Брюса Брауна, Тима Хардуэя-младшего и Йонаса Валанчюнаса. «Наггетс» в настоящее время занимают 3-е место в Западной конференции с результатом 23-12.