Дэвид Адельман: «От обмена Майкла Портера выиграли все. Думаю, мы задействовали его правильно. Уверен, он со мной полностью не согласится»
Главный тренер «Денвера» Дэвид Адельман выразил свои мысли по поводу форварда Майкла Портера, который в межсезонье был обменян из «Наггетс» в «Нетс».
«В «Бруклине» он получил много свободы, и я думаю, что от этого обмена выиграли все. С нами он стал чемпионом, будучи одной из главных причин, почему нам это удалось. Сегодня мы обсуждали «Нетс», и первой моей мыслью был пятый матч финала НБА 2023 года, который мы выиграли.
Я думаю, мы задействовали его правильно. Уверен, он со мной полностью не согласится, и это нормально. Но мы выиграли много матчей таким образом. Здорово видеть, что у него сейчас больше свободы под руководством Жорди Фернандеса», – сказал Адельман.
«Наггетс» обменяли Портера и пик первого раунда драфта 2032 года в «Нетс» на Кэма Джонсона. Этот шаг позволил Портеру раскрыть свой потенциал бомбардира. В текущем сезоне он набирает в среднем карьерные максимумы: 25,9 очка, 7,6 подбора и 3,4 передачи.
С другой стороны, уход Портера дал «Денверу» больше финансовой гибкости, позволившей приобрести Брюса Брауна, Тима Хардуэя-младшего и Йонаса Валанчюнаса. «Наггетс» в настоящее время занимают 3-е место в Западной конференции с результатом 23-12.