Данк Зайона Уильямсона после собственного промаха и победный трехочковый Девина Букера стали лучшими моментами игрового дня НБА
НБА представила подборку лучших моментов матчей 4 января.
В топ-10 хайлайтов, составленный НБА, среди прочих попали защитник Девин Букер («Финикс»), форвард Айзейя Стюарт, защитник Осар Томпсон (оба – «Детройт») и форвард Зайон Уильямсон («Новый Орлеан»).
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Youtube-канал НБА
