Брукс отметил, что ключом к победе над «Оклахомой» стала защита против Холмгрена: «В первых двух встречах мы позволили им делать все, что они хотят, особенно Чету»

Брукс назвал ключевое изменение, позволившее обыграть «Тандер».

После победного матча против «Оклахомы» (108:105), форвард «Финикса» Диллон Брукс рассказал, как команда адаптировалась к игре после двух поражений в первых встречах с этим соперником.

«Мы изменили схемы и стратегии. Мы встречались с ними два раза до этого. Поменяли план на игру, и это сработало. В первых двух встречах мы позволили им делать все, что они хотят, особенно Чету.

Мы посмотрели матчи, которые они проигрывали, и у Чета никогда не было хорошей игры. Так что мы изменили защитные матч-апы и ограничили количество трехочковых Чета и его проходов под кольцо. В целом, мы соответствовали их жесткости и собирали подборы, когда это было необходимо. Ты всегда настраиваешься на максимум в играх против лучших», – сказал Брукс.

Чет Холмгрен ограничился 18 очками и 9 подборами при 8 из 11 с игры и 2 из 5 с трехочковой дистанции.

«Санс» обыграли «Тандер» благодаря трехочковому Девина Букера на последних секундах.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница репортера Дуэйна Рэнкина в соцсети X
