Санти Альдама отправил мяч в аут от головы Луки Дончича

Альдама использовал голову Дончича, чтобы выйти из трудного положения.

В матче против «Лейкерс» форвард «Мемфиса » Санти Альдама нашел способ сохранить владение, отправив мяч в аут от головы защитника «Лос-Анджелеса» Луки Дончича , что вызвало улыбку у обоих игроков.

Встреча закончилась победой «Лейкерс » (120:114), на счету Альдамы 12 очков, 10 подборов и 7 передач, в активе Дончича 36 очков, 9 подборов и 8 передач.