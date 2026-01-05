Санти Альдама отправил мяч в аут от головы Луки Дончича
Альдама использовал голову Дончича, чтобы выйти из трудного положения.
В матче против «Лейкерс» форвард «Мемфиса» Санти Альдама нашел способ сохранить владение, отправив мяч в аут от головы защитника «Лос-Анджелеса» Луки Дончича, что вызвало улыбку у обоих игроков.
Встреча закончилась победой «Лейкерс» (120:114), на счету Альдамы 12 очков, 10 подборов и 7 передач, в активе Дончича 36 очков, 9 подборов и 8 передач.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Chaz NBA
