Чемпионат Италии. «Венеция» сыграет с «Тревизо»

Сегодня в рамках чемпионата Италии пройдет один матч.

«Венеция» примет «Тревизо». Чемпионат Италии Регулярный чемпионат Положение команд: Виртус – 11-2, Брешия – 11-3, Трапани Шарк – 10-3, Дертона – 10-4, Милан – 10-4, Венеция – 9-4, Триест – 6-8, Варезе – 6-8, Наполи – 6-8, Динамо Сассари – 6-8, Ваноли Кремона – 6-8, Тренто – 6-8, Удине – 5-9, Канту – 3-11, Реджо-Эмилия – 3-11, Тревизо – 2-11. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.