Единая лига ВТБ. ЦСКА разгромил «Автодор» с разницей в 45 очков
Сегодня прошел один матч в рамках регулярного сезона Лиги ВТБ.
ЦСКА продлил свою победную серию до 8 матчей, разгромив «Автодор» с разницей «+45».
Регулярный чемпионат
Положение команд: ЦСКА – 17-2, УНИКС – 17-2, Зенит – 12-6, Бетсити Парма – 12-7, Локомотив-Кубань – 12-7, МБА-МАИ – 10-8, Уралмаш – 6-12, Енисей – 6-12, Пари Нижний Новгород – 5-14, Автодор – 4-16, Самара – 1-16.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
