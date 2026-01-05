Единая лига ВТБ. ЦСКА разгромил «Автодор» с разницей в 45 очков

Сегодня прошел один матч в рамках регулярного сезона Лиги ВТБ.

ЦСКА продлил свою победную серию до 8 матчей, разгромив «Автодор » с разницей «+45». Единая лига ВТБ Регулярный чемпионат Положение команд : ЦСКА – 17-2, УНИКС – 17-2, Зенит – 12-6, Бетсити Парма – 12-7, Локомотив-Кубань – 12-7, МБА-МАИ – 10-8, Уралмаш – 6-12, Енисей – 6-12, Пари Нижний Новгород – 5-14, Автодор – 4-16, Самара – 1-16. ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матча – московское.