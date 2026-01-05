Норман Пауэлл набрал 34 очка и обновил рекорд карьеры по трехочковым (9)

Пауэлл реализовал лучшие за карьеру девять трехочковых.

Защитник «Майами » Норман Пауэлл стал самым результативным игроком матча против «Нового Орлеана», набрав 34 очка.

32-летний баскетболист реализовал 11 из 15 бросков с игры, 9 из 12 из-за дуги (новый рекорд карьеры) и 3 из 4 штрафных.

«Хит» решили исход встречи в третьей четверти, совершив рывок 21:2, во время которого Пауэлл забросил 3 трехочковых.

«Майами» одержал 5-ю победу за последние 6 матчей – 125:106.