Норман Пауэлл набрал 34 очка и обновил рекорд карьеры по трехочковым (9)
Пауэлл реализовал лучшие за карьеру девять трехочковых.
Защитник «Майами» Норман Пауэлл стал самым результативным игроком матча против «Нового Орлеана», набрав 34 очка.
32-летний баскетболист реализовал 11 из 15 бросков с игры, 9 из 12 из-за дуги (новый рекорд карьеры) и 3 из 4 штрафных.
«Хит» решили исход встречи в третьей четверти, совершив рывок 21:2, во время которого Пауэлл забросил 3 трехочковых.
«Майами» одержал 5-ю победу за последние 6 матчей – 125:106.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети НБА
