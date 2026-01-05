  • Спортс
Леброн Джеймс вышел на второе место по передачам в регулярных сезонах и плей-офф, опередив Криса Пола

Джеймс поднялся на вторую строчку в списке лучших ассистентов.

Суперзвезда «Лейкерс» Леброн Джеймс набрал 26 очков и отдал 10 результативных передач в победном матче против «Мемфиса» (120:114).

Это выступление позволило 41-летнему Джеймсу довести количество ассистов за карьеру (в «регулярках» и плей-офф) до 13793 и выйти на второе место в истории, опередив Криса Пола (13785). Рекорд удерживает легенда «Юты» Джон Стоктон – 17645.

По передачам в регулярных сезонах Джеймс занимает 4-ю строчку (11698), уступая Джейсону Кидду (12091), Полу (12552) и Стоктону (15806).

В плей-офф показатель Джеймса (2095) превосходит только Мэджик Джонсон (2346).

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Legion Hoops
