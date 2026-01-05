«Локомотив-Кубань» провел переговоры о переходе Глеба Фирсова из «Бетсити Пармы»
Фирсов может оказаться в «Локомотиве-Кубань».
Как сообщает «Спорт-Экспресс», центровой «Бетсити Пармы» Глеб Фирсов может перейти в «Локомотив-Кубань». Краснодарский клуб уже провел первые переговоры с агентами игрока, договоренность о переходе может быть достигнута к середине февраля.
С помощью 20-летнего баскетболиста, чей контракт с «Пармой» действует до конца сезона, «Локо» хочет заполнить пробел на позиции центрового игроком с российским паспортом.
В текущем сезоне Единой лиги ВТБ Фирсов набирает среднем 9,6 очка и 4,1 подбора за 14,5 минуты на площадке.
