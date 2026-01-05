Заир Уильямс попал под сирену со своей штрафной, но бросок не засчитали

Уильямс попал сверхдальний бросок, но он не был засчитан.

В матче против «Денвера » форварду «Бруклина » Заиру Уильямсу удалось заткнуть сирену об окончании второй четверти попаданием со своей штрафной линии.

Однако бросок не был засчитан, так как по правилу Трента Такера, чтобы получить контроль над мячом и бросить, нужны минимум 0,3 секунды. У «Нетс» же на атаку оставалось лишь 0,2.

Встреча закончилась победой «Бруклина» (127:115), на счету Уильямса 13 очков и 3 подбора.