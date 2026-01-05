Заир Уильямс попал под сирену со своей штрафной, но бросок не засчитали
Уильямс попал сверхдальний бросок, но он не был засчитан.
В матче против «Денвера» форварду «Бруклина» Заиру Уильямсу удалось заткнуть сирену об окончании второй четверти попаданием со своей штрафной линии.
Однако бросок не был засчитан, так как по правилу Трента Такера, чтобы получить контроль над мячом и бросить, нужны минимум 0,3 секунды. У «Нетс» же на атаку оставалось лишь 0,2.
Встреча закончилась победой «Бруклина» (127:115), на счету Уильямса 13 очков и 3 подбора.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: reddit
