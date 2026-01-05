Энтони Эдвардс стал первым в истории НБА, кто забил 1200+ трехочковых до достижения 25 лет
Эдвардс стал автором уникального достижения.
Звезда «Миннесоты» Энтони Эдвардс набрал 35 очков в победном матче против «Вашингтона» (141:115), реализовав 6 из 10 трехочковых.
24-летний защитник довел свое общее количество попаданий из-за дуги до 1205, тем самым став первым игроком в истории НБА, забившим 1200+ трехочковых до достижения 25-летнего возраста.
В общем списке лидеров по дальним броскам Эдвардс занимает 112-е место, уступая Джеффу Грину (1208) и Джейлену Брауну (1212).
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети НБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости