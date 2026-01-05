Лука Дончич был близок к трипл-даблу (36+9+8) в победном матче против «Мемфиса»

Дончич помог «Лейкерс» обыграть «Гриззлис».

Звезде «Лейкерс » Луке Дончичу не хватило 1 подбора и 2 передач до трипл-дабла во встрече с «Мемфисом », которую «озерники» выиграли со счетом 120:114, уступая 11 очков за 3 минуты до конца третьей четверти.

На счету словенца 36 очков при 10 точных бросках с игры из 20, 4 из 10 трехочковых и 12 из 13 штрафных, а также 9 подборов, 8 передач при 3 потерях и 1 блок-шот.

Дочич вывел свою команду вперед (100:99) за 5 минут до конца, а два подряд трехочковых на отметке 2.08 закрепили за «Лейкерс» вторую за три дня победу над «Гриззлис».